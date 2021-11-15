На Волині авто збило лося: водія госпіталізували, а тварина у важкому стані (фото)

На Волині авто збило лося: водія госпіталізували, а тварина у важкому стані (фото)

У лося травмований хребет, поломані задні кінцівки та розсічені передні лапи.

У неділю ввечере, 14 листопада, ввечері поблизу с. Сокиричі Луцького р-ну Волинської області авто збило лося, який раптово вибіг на дорогу. ДТП сталось на трасі Луцьк-Маневичі.

Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Врезультаті зіткнення автомобіль сильно потрощило, водія госпіталізували, а тварина перебуває у важкому стані. Відомо, що у лося травмований хребет, поломані задні кінцівки та розсічені передні лапи.

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група, медики, лісівники та ветеринари.

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