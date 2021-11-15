На Волині авто збило лося: водія госпіталізували, а тварина у важкому стані (фото)

У лося травмований хребет, поломані задні кінцівки та розсічені передні лапи.
У неділю ввечере, 14 листопада, ввечері поблизу с. Сокиричі Луцького р-ну Волинської області авто збило лося, який раптово вибіг на дорогу. ДТП сталось на трасі Луцьк-Маневичі.
Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Врезультаті зіткнення автомобіль сильно потрощило, водія госпіталізували, а тварина перебуває у важкому стані. Відомо, що у лося травмований хребет, поломані задні кінцівки та розсічені передні лапи.
На місці аварії працювали слідчо-оперативна група, медики, лісівники та ветеринари.
Читайте також: