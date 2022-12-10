На Волині автомобіль злетів у річку та перекинувся: двоє загиблих, постраждала дитина

Вранці 10 грудня на Волині автомобіль злетів у річку та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждало п’ятеро осіб, двоє загинули.

У Ковельському районі на Волині водій автомобіля не зміг впоратися з керуванням, адже перевищив швидкість та не врахував погодних умов. Внаслідок цього авто злетіло у річку.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Волинській області.

"Сьогодні близько 11:00 години 38-річний водій, керуючи автомобілем Honda CRV в селі Воля-Ковельська, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з елементом захисту річкового мосту, злетів у річку та перекинувся", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій та пасажир загинули на місці події. Ще трьох пасажирів із переохолодженням доставили в лікарню. Серед постраждалих — 6-річна дитина. Усі потерпілі мешканці Рівненської області.

Нагадаємо, 2 грудня у Золочівському районі Львівської області у смертельній ДТП зіткнулися дві вантажівки.

Раніше у Києві також сталася масштабна ДТП. На проспекті Перемоги зіткнулися п'ять автівок.

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