На Волині батько вигадав власну віру: донька і син вчинили самогубство, ще дві доньки втекли

У місті Нововолинську багатодітному батьку оголосили підозру у доведенні до самогубства 13-річного сина.

Про це повідомили в поліції Волині.

За даними слідства, у родині було четверо дітей. Декілька років тому самогубство вчинила одна із доньок. 13-річний хлопчик пішов з життя у травні 2023 року.

"Сім’я є багатодітною. Кілька років тому самогубство вчинила одна з доньок. Підозру викликали погляди батька, який систематично чинив психологічне домашнє насильство щодо всіх членів родини, а особливо щодо неповнолітнього сина. Він сам проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятись і виконувати лише його настанови", - розповіла ювенальна поліцейська, яка однією з перших прибула тоді на місце трагедії, Людмила Самолюк.

Батько, який сповідує власну віру, примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність, через що хлопець отримав психологічні травми, які заважали йому розвиватись. Він контролював його поведінку та думки, обмежував в будь-яких підліткових розвагах, завантажував роботою та нерідко наносив побої. Тотальні обмеження, залякування релігійного змісту, примус до покори та фізичної праці настільки вплинули на емоційний стан хлопця, що він бачив лише один вихід з ситуації – вчинення самогубства, що і скоїв.

У поліції зазначили, що батько знущався з сина тривалий час, але ані рідні, ані сусіди до правоохоронців не звертались.

Наразі дружина підозрюваного і дві неповнолітні доньки виїхали від чоловіка та оселились у "безпечнішому місці". Інші доньки є повнолітніми.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 120 Кримінального Кодексу України. Йдеться до доведення до самогубства неповнолітнього. У разі доведення вини батькові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині у власному будинку знайшли застреленою всю сім’ю. Від вогнепальних поранень у голову померла 7-річна дитина, її матір та батько. Цією історією шоковані усі, адже за попередніми висновками експертів, сам чоловік випустив кулю спочатку у свою дочку, потім у дружину і після цього скоїв самогубство.

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