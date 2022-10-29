На Волині бетонні плити насмерть придавили 9-річного хлопчика: що сталося

На Волині в місті Любомлі загинула дитина у результаті обвалу бетонних плит у закинутій будівлі.

Про це інформує ДСНС.

Рятувальники розповідають, що отримали повідомлення про обвал бетонних плит будівлі, яка не використовувалася, близько о 17:00 28 жовтня. Як з'ясувалося, у той момент у будівлі перебували діти.

На місці під завалами бійці ДСНС відшукали тіло хлопчика 2013 року народження, який загинув внаслідок обрушення конструкції будівлі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Рятувальники закликають батьків дбати про безпеку своїх дітей і не залишати їх без нагляду.

"Нещасні випадки із дітьми трапляються саме тоді, коли вони залишаються без нагляду дорослих. Діти стають заручниками обставин і не кожен з них може достатньо оцінити ризики для власного життя. Дбайте про добробут малечі, пояснюйте їм правила безпеки життєдіяльності та не дозволяйте їм відвідувати небезпечні місця", - зазначають у ДСНС.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську 10-річний хлопчик впав у закинуту котельню і не зміг самостійно назад вибратися. Йому допомагали рятувальники.

Читайте також: