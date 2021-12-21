На Волині чадним газом отруїлася ціла родина: у 5-річної дівчинки судоми

Всіх постраждалих ушпиталили до лікарні.
У Волинській області чадним газом отруїлася родина. Двох дітей та двох дорослих госпіталізували до медзакладу.
Про це повідомляють "Волинські новини".
Подія сталася у селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району. Ціла родина з чотирьох осіб отруїлась чадним газом.
Відомо, що постраждали двоє дорослих та двоє дітей. Усіх госпіталізували. У 5-річної дитини медики зафіксували судоми.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, що у Вінниці молода пара вчаділа у власній квартирі. Чоловіка врятувати не вдалось, 27-річна дівчина нині у реанімації.
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