На Волині чадним газом отруїлася ціла родина: у 5-річної дівчинки судоми

На Волині чадним газом отруїлася ціла родина: у 5-річної дівчинки судоми

Всіх постраждалих ушпиталили до лікарні.

У Волинській області чадним газом отруїлася родина. Двох дітей та двох дорослих госпіталізували до медзакладу.

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Про це повідомляють "Волинські новини".

Подія сталася у селі Мельники-Мостище Камінь-Каширського району. Ціла родина з чотирьох осіб отруїлась чадним газом.



Відомо, що постраждали двоє дорослих та двоє дітей. Усіх госпіталізували. У 5-річної дитини медики зафіксували судоми.



Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що у Вінниці молода пара вчаділа у власній квартирі. Чоловіка врятувати не вдалось, 27-річна дівчина нині у реанімації.

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