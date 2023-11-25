На Волині через ожеледицю авто злетіло в кювет: є потерпілі (фото)

На Волині сталася ДТП через ожеледицю на дорозі. Автівка перекинулася і злетіла в кювет.

Вранці 25 листопада на Волині перекинувся автомобіль через ожеледицю. Водійка на повороті не змогла впоратися з керуванням.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що о 8:45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що між селом Блаженик та Мокрець Турійськоі громади Волинської області перекинувся автомобіль.

На місце аварії одразу виїхали рятувальники. Там вони передовсім відключили акумулятор живлення для запобігання пожежі та дістали трьох потерпілих, яких передали медикам.

Як виявилося, на повороті водійка не справилася з керуванням внаслідок ожеледиці, в результаті чого автомобіль опинився в кюветі.

На Волині через ожеледицю авто злетіло в кювет / Фото: ДСНС України у Волинській області

На Волині через ожеледицю авто злетіло в кювет / Фото: ДСНС України у Волинській області

Нагадаємо, до України 26-27 листопада прийде активний циклон із південного заходу Європи. Подекуди очікуються сніг, ожеледиця та хуртовини.

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