На Волині чоловік ховався від мобілізації через загиблих на війні знайомих: чим це закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо багато його знайомих зникло безвісти або загинуло.

Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області.

За даними суду, 26 вересня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії. Йому вручили повістку, проте чоловік ховався від мобілізації та не прийшов до ТЦК і СП.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що дійсно уникав мобілізації, оскільки вже багато його знайомих зникли безвісти чи загинули. Чоловік просив суд його не карати.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації, бо "повістку йому не вручали".

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