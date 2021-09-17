На Волині чоловік кинувся під потяг і загинув: фото

На Волині чоловік кинувся під потяг і загинув: фото

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Сьогодні, 17 веренся, близько 9:00 години у місті Ківерці Волинської області під пасажирський потяг "Одеса-Ковель" кинувся чоловік. Трагедія сталася на вулиці Літописній.

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Як повідомила пресслужба поліції Волині, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Загиблим виявився 61-річний місцевий житель. Тіло чоловіка направлять на проведення судово-медичної експертизи. Поліція з’ясовує усі обставини події.

Зараз вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.

Нагадаємо, під Харковом потяг збив підлітка, який їхав на велосипеді. 15-річний хлопець загинув на місці.

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