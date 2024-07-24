На Волині чоловік надіслав своїм друзям секс-відео: все закінчилось несподівано

Чоловік зазначив, що не знав, що його вчинок - це кримінал.

У Волинській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, бо він розіслав своїм друзям секс-відео.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловік 21-25 березня 2024 року через один із месенджерів переслав секс-відео своїм кільком друзям. Через це його звинуватили у поширенні порнографії.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що "розповсюджував зображення порнографічного характеру своїм друзям заради розваги. Не знав, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність".

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

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