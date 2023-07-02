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На Волині чоловік неодноразово ґвалтував свою 10-річну доньку: як його покарали

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На Волині чоловік неодноразово ґвалтував свою 10-річну доньку: як його покарали

На Волині батько неодноразово ґвалтував свою 10-річну доньку / Фото: pixabay.com

Відомості про волинянина були внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

У Волинській області суд визнав винним 48-річного жителя одного з сіл Ковельського району у неодноразовому сексуальному насильстві щодо власної 10-річної доньки. 

Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.

Під час судового слухання справи було встановлено, що у жовтні 2021 року чоловік двічі вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної рідної доньки.

За скоєння злочину, передбаченого ч.ч. 4,6 ст. 153 КК України суд призначив йому максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Також за вироком суду, відомості про волинянина були внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 76-річного чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві над 9-річною дівчинкою.

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Дата публікації
Перегляди
2676
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