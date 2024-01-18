На Волині чоловік отримав повістку, але попросив його мобілізувати навесні: все закінчилось судом

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. На суді він заявив, що може почати службу в армії навесні.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловік у вересні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Житель Волині отримав бойову повістку та повинен був прибути до ТЦК для відправлення на військову службу, проте ухилився.

На суді чоловік провину визнав. Він повідомив, що не прийшов до військкомату, бо доглядає за хворою мамою. Також житель Волині додав, що можливо він мобілізується до ЗСУ навесні.

"Суд звертає увагу, що обвинувачений хоча й висловив намір щодо повторного отримання повістки, однак з 19.12.2023 року (судове засідання) до судового засідання, яке відбулось 10.01.2024 року такий намір не втілив у реальність, мотивуючи браком часу для з`явлення в РТЦК", - йдеться у матеріалах справи.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили учасника бойових дій за ухилення від мобілізації. Чоловік прийшов до ТЦК, щоб могти працевлаштуватись, але там йому вручили бойову повістку.

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