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На Волині чоловік отримав повістку і став "свідком Єгови": чи уникнув він мобілізації

На Волині чоловік отримав повістку і став "свідком Єгови": чи уникнув він мобілізації

ТЦК та СП в Україні. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Волинській області до 1 року та 6 місяців обмеження волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що був членом релігійної організації "Свідків Єгови" та не може воювати. 

Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловіка 12 жовтня 2022 року визнали придатним до військової служби. 8 грудня 2023 року він отримав повістку для відправлення у військову частину на 11 грудня. Того дня чоловік прийшов до ТЦК і відмовився від мобілізації. 

На суді він провину визнав та розкаявся. На суді житель Волині заявив, що "з дитинства входив до релігійної організації "Свідки Єгови", однак у березні 2022 року виключений з неї і з того часу докладає зусиль, щоб повернутися: бере участь в зібраннях, дотримується правил, які сповідує ця релігійна організація. Станом на грудень 2023 року і в теперішній час в будь-якій релігійній організації не перебував і не перебуває". 

Члени релігійної організації підтвердили, що чоловіка виключили зі спільноти через порушення законів Біблії. 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року та 6 місяців обмеження волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, на Сумщині "обмежено придатний" чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.

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