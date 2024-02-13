На Волині чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації: суд ухвалив нетипове рішення

У Волинській області на 102 тис. грн оштрафували чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.

За даними суду, 24 жовтня 2023 року ВЛК визнала чоловіка обмежено придатним до служби в армії. Йому вручили повістку на 30 жовтня. Проте чоловік не прийшов до ТЦК та ухилився від мобілізації.

На суді він провину визнав та розкаявся. Житель Волині пояснив, що ухилився від мобілізації, бо "він самостійно утримує дружину та двох дітей". А ще має хвору тещу, за якою доглядає його дружина.

Суд врахував, що раніше у чоловіка була складна травма і те, що його дружина доглядає за своєю мамою. А тому суд ухвалив нетипове рішення - вирішив лише оштрафувати підсудного.

"Суд вважає за можливе і доцільне при призначенні йому покарання застосувати положення ч. 1 ст. 69 КК України і перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції ст. 336 КК України, а саме до штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 грн . На думку суду, такий вид покарання, з урахуванням усіх встановлених судом обставин у їх сукупності, є необхідним та буде справедливим і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень", - йдеться у вироку.

Вирок суду

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