На Волині чоловік отримав повістку та написав відмову від мобілізації: чим усе закінчилось

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. 15 квітня 2024 року йому намагались дати повістку, проте чоловік категорично відмовився її отримувати та написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді житель Волині провину визнав. Він заявив, що "живе з батьками похилого віку, яким повинен допомагати".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Закарпатській області до 3 років та 2 місяців засудили чоловіка через ухилення від мобілізації.

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