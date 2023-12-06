На Волині чоловік проігнорував повістку, хоча хотів служити в ЗСУ: суд ухвалив категоричне рішення

Чоловік не прийшов до військкомату, бо був нетверезий.
У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який спочатку проігнорував повістку, проте на суді заявив, що хоче служити в армії.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області.
За даними суду, чоловіка у липні 2022 року визнали придатним до служби в армії. Тоді ж йому вручили повістку, проте чоловік ухилився від призову.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що не прийшов до військкомату, "оскільки перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння, що позбавляло його фізичної можливості прибути до ТРЦК та СП".
Також підозрюваний просив суд не відправляти його до в'язниці, оскільки він хоче служити в ЗСУ.
Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Оскільки у нього був попередній невідбутий термін обмеження волі, то остаточний вирок - 3 роки та 1 місяць позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, на Рівненщині чоловік у ТЦК письмово відмовився від повістки та мобілізації.
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