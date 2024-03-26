На Волині чоловік ухилився від мобілізації, бо "у нього немає однієї ключиці": чи покарали його

У Волинській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка через ухилення від мобілізації. На суді він заявив, що у нього "відсутня одна ключиця".

Про це йдеться у вироку Горохівського райсуду Волинської області.

За даними суду, 1 серпня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до служби в армії. Тоді ж йому дали повістку для відправлення до військової частини, проте призовник ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Чоловік зазначив, що він не прийшов до пункту збору, оскільки злякався. Також він переконував суд, "що у нього повністю відсутня права ключиця, через що він не може піднімати праву руку". У матеріалах суду немає інформації, чи оскаржував призовник рішення ВЛК.

Суд проаналізував матеріали справи, в яких немає згадки про захворювання чоловіка. Суддя врахував позитивну характеристику підсудного та вирішив засудити його до 1 року позбавлення волі за статтею 336 ККУ.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби за мобілізацією.

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