На Волині чоловік утікав від ТЦК, погрожуючи пістолетом: відео

На опублікованих кадрах чутно, як утікач кричить військовим "Не лізь!".
У Волинській області молодий чоловік намагався втекти від працівників одного з територіальних центрів комплектування, відмовившись надати документи для перевірки.
Судячи з відео, яке опублікувала в суботу, 15 березня, пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП, він погрожував військовослужбовцям предметом, схожим на пістолет, та намагався зупинити автомашини на вулиці міста.
На опублікованих кадрах чутно, як він кричить військовим "Не лізь!" і направляє в їхній бік зброю.
Судячи зі слів одного з військовослужбовців на відео, на місце події викликали поліцію. Але затримати його вдалося ще до прибуття правоохоронців.
Проти затриманого чоловіка відкрито кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.
"Вкотре нагадуємо, що обов’язок кожного громадянина – захищати свою державу та дотримуватися законів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, кожна військовозобов’язана особа зобов’язана надати документи для перевірки актуальних військово-облікових даних групі оповіщення", - нагадали у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП.
Нагадаємо, у Харкові 14 березня під час мобілізаційний заходів виник конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та двома цивільними, внаслідок чого один із військових відкрив вогонь із травматичного пістолета.
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