На Волині чоловік утікав від ТЦК, погрожуючи пістолетом: відео

На опублікованих кадрах чутно, як утікач кричить військовим "Не лізь!".

У Волинській області молодий чоловік намагався втекти від працівників одного з територіальних центрів комплектування, відмовившись надати документи для перевірки.

Судячи з відео, яке опублікувала в суботу, 15 березня, пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП, він погрожував військовослужбовцям предметом, схожим на пістолет, та намагався зупинити автомашини на вулиці міста.

На опублікованих кадрах чутно, як він кричить військовим "Не лізь!" і направляє в їхній бік зброю.

На Волині чоловік утікав від ТЦК, погрожуючи пістолетом

Судячи зі слів одного з військовослужбовців на відео, на місце події викликали поліцію. Але затримати його вдалося ще до прибуття правоохоронців.

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Проти затриманого чоловіка відкрито кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.

"Вкотре нагадуємо, що обов’язок кожного громадянина – захищати свою державу та дотримуватися законів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, кожна військовозобов’язана особа зобов’язана надати документи для перевірки актуальних військово-облікових даних групі оповіщення", - нагадали у пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, у Харкові 14 березня під час мобілізаційний заходів виник конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та двома цивільними, внаслідок чого один із військових відкрив вогонь із травматичного пістолета.

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