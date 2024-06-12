На Волині чоловік від 2022 року отримував повістки, але повертався додому з полігонів: чим це закінчилось

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області

За даними суду, ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації, проте у серпні 2023 року він ухилився від військової служби.

На суді чоловік провину визнав. Таким чином житель Волині пояснював мотиви своїх дій: "У 2022 році, коли він був вже направлений і прибув на полігон, то відповідні посадові особи повідомили йому, що він може повертатися додому, адже не придатний до служби, тож він думав, що знову буде аналогічна ситуація. У жовтні, листопаді, грудні 2022 року йому вручали повістки про виклик до РТЦК та СП, та коли він приходив, то цілий день перебував в РТЦК, після чого його знову і знову відпускали. Крім того, у 2022 році через кожних десять днів його доправляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби, та повідомляли, що він може бути вільний". Чоловік нарікав, що ВЛК він проходив лише за день, чого недостатньо. У серпні 2023 року він вирішив ухилитися від військової служби.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік рік ховався від ТЦК.

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