На Волині чоловік відбився від грабіжників і відправив одного з них до реанімації

На Волині чоловік відбився від грабіжників і відправив одного з них до реанімації

Правоохоронці оперативно розшукали нападників, один із них перебував у майже непритомному стані.

У Волинській області до приватного домоволодіння увірвалися двоє зловмисників. Вони накинулися на господаря, але той зумів себе захистити.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Волинській області.

Учора, 20 лютого, близько 21 години, до поліції Володимира звернувся 58-річний місцевий мешканець та повідомив, що на нього в його ж будинку напали двоє невідомих. Вони побили його руками і ногами та тим, що потрапило під руку та вимагали в нього гроші.

Господар грошей не дав та зумів захиститися. Зрештою зловмисники лише поцупили ключі від будинку і втекли.

Правоохоронці оперативно розшукали нападників. Один з них перебував у майже непритомному стані, оскільки йому серйозно дісталося від заявника, який захищався. Його госпіталізовано до обласної лікарні в реанімацію.

Іншого поліцейські також знайшли і затримали в порядку ст. 208 КПК України, нині він перебуває в ізоляторі.

"За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. За розбій, поєднаний із проникненням до житла, зловмисникам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що у Харкові четверо чоловіків напали на харків’янина біля під’їзду, побили та відвезли до лісу на його власному автомобілі. Там вимагали у нього 1,5 млн гривень вигаданого боргу.

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