На Волині волонтер відмовився від мобілізації, бо "має інші плани": як його покарали

Суд не врахував каяття чоловіка, оскільки той не хотів виправлятись.

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який є волонтером та категорично відмовився від мобілізації, Він заявив, що має інші плани, зокрема хоче створити сім'ю.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловік працює водієм. Він у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був прибути на службу в армії, проте ухилився.

На суді підозрюваний провину визнав. Він заявив, що не хоче захищати Україну, оскільки боїться за своє життя. Також чоловік додав, що в нього є інші плани, зокрема він хоче створити сім'ю.

Суд проаналізував матеріали справи та вирішив, що щире каяття чоловіка не є правдою, оскільки такі заяви мають підкріплюватись конкретними діями.

"Суд враховує особу винного, який має постійне місце проживання, за яким характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягався, відсутність даних щодо ймовірного перебування останнього на диспансерному обліку у лікаря психіатра та нарколога, наявність даних щодо зайняття волонтерською діяльністю", - йдеться у матеріалах вироку.

Районний суд також вважає, що наявність волонтерського посвідчення не є аргументом, оскільки "обвинувачений демонстрував байдужість до свого вчинку та його наслідків".

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок це можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Тернополі на 3 роки позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

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