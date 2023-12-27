На Волині чоловік відмовився від мобілізації, бо "не мав грошей на проїзд"

У Волинській області чоловік ухилився від мобілізації, бо "він не мав грошей на проїзд до військкомату". За це його засудили до іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловіка 4 вересня 2023 року ВЛК визнала придатним до служби в армії. 26 вересня йому дали "бойову повістку" і він повинен був 27 вересня прибути до військкомату, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що того дня не прибув до ТЦК і СП, бо "не мав грошей на проїзд".

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на рік іспитового.

Цей вирок ще можна оскаржити у суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік захотів мобілізуватись, але мати забрала його з ТЦК.

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