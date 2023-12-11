На Волині чоловік відмовився від мобілізації, бо він "донатить на ЗСУ": чи допомогло це йому

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. На суді він пояснив, що запанікував, але він допомагає ЗСУ і є членом територіального добровольчого формування.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Він у січні 2023 року отримав повістку, проте відмовився від призову в армію.

На суді чоловік провину визнав та пояснив, що він дійсно придатний до служби в ЗСУ, проте ухилився, бо в останній момент запанікував.

"У скоєному щиро кається, просить його суворо не карати та врахувати, що робить добровільні грошові внески на допомогу Збройним силам України та є членом команди ДФТГ (добровольче формування територіальної громади - ред.)", - йдеться у матеріалі суду.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік двічі відмовився від мобілізації, бо "відвідує церкву".

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