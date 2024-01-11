На Волині чоловік відмовився від мобілізації та оформив догляд за матір'ю: суд його покарав

Через місяць після отримання повістки чоловік оформив догляд за матір'ю.

У Волинській області засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо доглядає за хворою матір'ю.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Йому на 18 серпня вручили "бойову повістку" і він повинен був прибути до військкомату для відправлення на службу у ЗСУ, проте чоловік проігнорував це.

На судовому засіданні підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно ухилився від служби в армії, оскільки "він здійснює догляд за хворою матір`ю похилого віку, яка потребує стороннього догляду".

Суд проаналізував матеріали справи, зокрема і те, що чоловіку у вересні 2023 року було надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у зв`язку із постійним доглядом за хворою матір`ю.

Ратнівський районний суд Волинської області визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті завідувач музею вигадав, як рік уникати мобілізації.

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