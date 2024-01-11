Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Волині чоловік відмовився від мобілізації та оформив догляд за матір'ю: суд його покарав

На Волині чоловік відмовився від мобілізації та оформив догляд за матір'ю: суд його покарав

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Через місяць після отримання повістки чоловік оформив догляд за матір'ю.

У Волинській області засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо доглядає за хворою матір'ю. 

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області. 

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Йому на 18 серпня вручили "бойову повістку" і він повинен був прибути до військкомату для відправлення на службу у ЗСУ, проте чоловік проігнорував це. 

На судовому засіданні підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно ухилився від служби в армії, оскільки "він здійснює догляд за хворою матір`ю похилого віку, яка потребує стороннього догляду". 

Суд проаналізував матеріали справи, зокрема і те, що чоловіку у вересні 2023 року було надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у зв`язку із постійним доглядом за хворою матір`ю.

Ратнівський районний суд Волинської області визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті завідувач музею вигадав, як рік уникати мобілізації.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація