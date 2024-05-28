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На Волині чоловік відмовився від призову, бо його брат "був мобілізований і загинув": як це закінчилось

На Волині чоловік відмовився від призову, бо його брат "був мобілізований і загинув": як це закінчилось

На Волині судили чоловіка через ухилення від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Волинській області до 1 року обмеження волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області. 

За даними суду, у листопаді 2023 року чоловіка визнали придатним до військової служби. Згодом йому дали повістку, проте житель Волині відмовився від мобілізації. 

На суді він провину визнав та розкаявся. Чоловік зазначив, "що він є єдиною опорою батьків пенсійного віку, які потребують догляду. Матір пережила оперативне втручання. Його єдиний рідний брат, будучи мобілізованим у 2015 році, загинув у військовій частині внаслідок самогубства. Особисто він строкової військової служби через низький зір та недостатню масу тіла не проходив". 

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року обмеження волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, чоловіка з роботи завезли до ТЦК і дали повістку, але він різко відмовився від мобілізації.

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