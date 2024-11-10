На Волині чоловік застрелив свою знайому з батьківської рушниці

Жінка померла на місці.
На Волині 41-річний чоловік застрелив свою знайому, а поліції видав версію про самогубство.
Про це повідомили у поліції регіону.
"До поліції надійшло повідомлення від 41-річного лучанина, про те, що його знайома скоїла самогубство, застрелившись із рушниці, це 30-річна жителька обласного центру. Виїхавши на місце, поліцейські встановили, що в будинку своїх батьків, у с. Вигуричі, після розпиття спиртних напоїв, чоловік вистрілив у знайому із мисливської рушниці. Жінка загинула на місці", - йдеться у повідомленні відомства.
З'ясувалося, що рушниця зареєстрована на батька зловмисника.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
Нагадаємо, на узбіччі дороги у передмісті Одеси виявили мертвого чоловіка із вогнепальним пораненням.
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