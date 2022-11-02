На Волині чоловік жорстоко вбив тещу і тестя: його визнали неосудним

У Ковелі Волинської області 33-річний чоловік жорстоко вбив тещу і тестя. Його визнали неосудним через психічне захворювання.

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, вбивство сталось 1 березня 2022 року. Тоді 33-річний чоловік накинувся з ножем на батьків своєї дружини. 55-річний чоловік загинув на місці трагедії, його 54-річна дружина померла у лікарні.

"Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що громадянин у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак матеріали провадження були скеровані до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру", - йдеться у повідомленні.

Житель Ковеля перебуватиме у лікарні під суворим наглядом.

Резонансні вбивства в Україні

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