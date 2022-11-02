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На Волині чоловік жорстоко вбив тещу і тестя: його визнали неосудним

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На Волині чоловік жорстоко вбив тещу і тестя: його визнали неосудним

Фото: npu.gov.ua

Засудженого відправили на примусове лікування.

У Ковелі Волинської області 33-річний чоловік жорстоко вбив тещу і тестя. Його визнали неосудним через психічне захворювання. 

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі. 

За даними слідства, вбивство сталось 1 березня 2022 року. Тоді 33-річний чоловік накинувся з ножем на батьків своєї дружини. 55-річний чоловік загинув на місці трагедії, його 54-річна дружина померла у лікарні. 

"Судово-психіатрична експертиза засвідчила, що  громадянин у момент скоєння злочину перебував у стані неосудності через наявне у нього психічне захворювання, відтак матеріали провадження були скеровані до суду з клопотанням про застосування до нього примусових заходів медичного характеру", - йдеться у повідомленні. 

Житель Ковеля перебуватиме у лікарні під суворим наглядом. 

Резонансні вбивства в Україні 

У Хмельницькій області 27-річна жителька Кам’янеччини вбила турка-далекобійника. Вона його жорстоко зарізала через раптовий конфлікт. Дівчину засудили до 8 років позбавлення волі. 

В Одеській області 23-річний хлопець прийшов додому в алкогольному сп'янінні і влаштував з 59-річним вітчимом сварку. Під час сутички, що виникла між чоловіками, старший задушив молодшого і пішов з дому.

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Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
761
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