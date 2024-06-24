На Волині чоловіка судять за ухилення від мобілізації – він втік до лісу

За словами адвоката, останнє, що відомо про місцезнаходження обвинуваченого, це те, що він пішов до лісу і з ним зник зв'язок.

На Волині до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Про це передає місцеве видання "Аверс".

Чоловік отримав персональну повістку про призов на військову службу, але в зазначену дату і час до пункту збору не прийшов. Підстав щодо відстрочки у нього не було.

За інформацією каналу, на суді чоловік повністю визнав провину. Однак з вироком суду не погодився і подав апеляцію.

Поки вирок суду не набрав законної сили, і суд апеляційної інстанції не вирішив питання зі скаргою, обвинувачуваний знаходиться на волі. Але на чергове судове засідання не з'явився.

За словами адвоката, останнє, що відомо про місцезнаходження обвинуваченого, це те, що він пішов до лісу і з ним зник зв'язок. Скільки часу він там знаходиться – невідомо. Спілкування зі стороною ухилянта відбувається через його родичів. Судове засідання в черговий раз відклали.

Раніше повідомлялося, що на Волині чоловік від 2022 року отримував повістки, але повертався додому з полігонів.

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