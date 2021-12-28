На Волині до квартири в 9-поверхівці добудували цілий будинок: фото

На Волині до квартири в 9-поверхівці добудували цілий будинок: фото

Власниця помешкання за незаконне будівництво повинна сплатити до 1360 грн штрафу.

У Нововолинську оштрафували мешканку, яка добудувала до своєї квартири в 9-поверхівці на вулиці вул. Шухевича ще й будинок. За таке порушення вона повинна сплатити до 1360 грн.

Як повідомили у муніципальній варті Нововолинська, на жінку склали адміністративні протоколи за порушення правил благоустрою.

Керівник відділу муніципальної варти Сергій Смолярук розповів ZAXID.NET, що жінка зробила добудову до багатоквартирного будинку ще близько 15 років тому, але нещодавно голова ОСББ вирішила розібратись із проблемою та написала звернення до міської ради.

У незаконно зведеному будинку є 2-3 кімнати, тепер власниця помешкання може узаконити добудову, викупивши землю під нею у міськради. Якщо ж вона не погодиться на такий варіант, відділ державного будівельно-архітектурного контролю подаватиме до суду.

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