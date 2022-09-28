На Волині добудовують шведське містечко для переселенців (фото, відео)

Завдяки домовленостям команди нардепа Валерія Стернійчука та БФ "Шведський центр допомоги" зі шведами на Волинь вдалося залучити інвестиції для будівництва житла для переселенців.

Невеличке село Озеро у Волинській області, що в Ківерцівській громаді, згодом стане прикладом для всієї України. Реалізації проєкту також сприяли Волинська ОВА і Офіс президента. Шведським меценатам вдалось збудувати містечко для понад 150 внутрішніх переселенців. Загалом тут житиме 300 чоловік, а це понад 50 українських сімей, які втратили житло через повномасштабне вторгнення Росії.

Мінімістечко організували на території оздоровчого табору благодійного фонду "Шведський центр допомоги". З перших днів війни приміщення табору стало місцем перебування переселенців. А далі розпочалась робота, аби максимально утеплити і розширити площу для будівництва. Для цього була потрібна потужна команда.

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15 серпня на територію містечка вже приїхала перша вантажівка з будівельними матеріалами зі Швеції, а згодом ще чотири машини розвантажились серед лісу, щоб збудувати житло у вкрай короткі терміни.

Народний депутат України Валерій Стернійчук, який з перших днів війни опікується переселенцями, каже: "Саме в Ківерцівській громаді на Волині, завдяки дружбі зі шведами та директором фонду "Шведський центр допомоги" Сергієм Порохнавцем, ми реалізуємо проєкт - житло для переселенців. Сюди приїхали матеріали зі Швеції спільно з бригадою спеціалістів, які виконують усі роботи. Волиняни сьогодні черпають корисний досвід. Нам буде чим пишатись і нам будуть за це вдячні. Але найголовніше - ми робимо це безкорисно, адже надважливо створити комфортні умови для українців, які залишились у нас на Волині. Ми дуже скоро все добудуємо і розширимо наші горизонти!".

"Головне дати людям відчуття комфорту і уваги, не залежно від того, звідки вони приїхали, Волинь стане для них ще однією домівкою", - переконаний член кородинаційного центру ОВА Назар Романюк, який опікується будівництвом містечка.

Наразі будівельники вже завершують ремонт спального приміщення загальною площею 300 квадратних метрів та їдальні. За час реалізації проекту перекрили 750 квадратних метрів даху. Для роботи використали понад 100 тонн будівельних матеріалів. Нині тут живуть переселенці, які усім забезпечені: житлом, їжею, одягом, за потреби – медициною. Інша частина приміщень вже готова на 70%. Після завершення будівництва тут розселять ще 150 осіб, які матимуть теплі, охайні умови для життя. Саме так село Озеро Ківерцівської громади на Волині стало їхньою другою рідною домівкою.

На Волині добудовують шведське містечко для переселенців.

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