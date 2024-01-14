На Волині дружина священника УПЦ МП заявила, що українська мова – "некрасіва"

Священника Московського патріархату просили відправляти богослужіння українською мовою, проте він відмовився. А його дружина нібито пояснила це тим, що українська – "некрасіва".

На Волині дружина священника УПЦ Московського патріархату заявила, що українська мова "некрасіва".

Про це розповів місцевий священник ПЦУ Андрій Сех в інтерв'ю "12 каналу".

"Не так страшні московські воші, як українські гн*ди. Це умовне порівняння, але це коли людина каже, що вона українець, але в переважній більшості все українське для неї далеке...", – каже священник ПЦУ.

За його словами, інцидент стався в одному із сіл на Волині, коли більшість парафіян храму вирішили перейти з Московського патріархату до ПЦУ. Ініціативна група місцевих хлопців, які займалися розмінуванням на Донбасі, прийшли до попа УПЦ МП з проханням перейти до ПЦУ. Той відмовився, а його дружина ще й "видала" скандальну заяву.

"Ті люди говорять до священника "Давайте хоч українською мовою служити". На що вона (дружина священника МП. – Ред.) відповідає: "Ну що ви вчепилися за ту українську мову. Ну вона ж некрасіва". От це слова дослівно. Хлопці опустили руки і вийшли. Ну про що ще можна говорити? І це випадки неодинокі", – каже Андрій Сех.

Він припускає, що в УПЦ МП, можливо, і залишилися проукраїнське духовенство, але багато мають проросійську позицію.

"І це страшно, тому що зараз війна і я, наприклад, не знаю, що тому священнику прийде в голову в той чи інший момент. Чи він не зрадить свою Батьківщину, тому що він її не рахує за Батьківщину, тому що в нього "матушка Росія – родіна". От що страшно", – підсмував він.

Нагадаємо, скільки церков Московського патріархату залишилося в Україні.

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