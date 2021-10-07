На Волині друзі вирішили вбити матір одного з них, щоб забрати гроші з сейфу

Двоє 17-річних юнаків змовилися вбити матір одного з них.
У Волинській області суд виніс вирок двом підліткам, які намагалися вбити матір одного із них. Вони проведуть за ґратами 10 років кожен.
Про це повідомляє "Волинь" з посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області.
Прокурори підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення двома підлітками на Волині за попередньою змовою групою осіб незакінченого замаху на вбивство із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 15 п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).
Так, у серпні 2020 року двоє 17-річних юнаків змовилися вбити матір одного з них, аби заволодіти коштами, які зберігалися у сейфі в її помешканні.
"Втілити задумане до кінця їм не вдалося, потерпіла вижила. Луцький міськрайонний суд визнав підлітків винними у вчиненні цього злочину та призначив їм покарання у вигляді десяти років позбавлення волі кожному", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, що до Генічеської районної лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували 75-річну жительку одного з сіл Генічеської територіальної громади. Встановлено, що тілесні ушкодження жінці спричинив її 42-річний син.. Від отриманих травм вона померла.