На Волині електрик відправив неповнолітній свої пікантні фото та поплатився

У Волинській області до іспитового терміну засудили електрика, який фотографував свій статевий орган та відправляв його через месенджери неповнолітній дівчині.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловік працює електриком в одній із компаній. Він у квітні 2023 року відправив неповнолітній дівчині через месенджер дві світлини свого статевого органу.

На цьому чоловік не зупинився та наприкінці липня 2023 року зняв порнографічне відео і знову прислав його дівчині. Схоже сталось у серпні. Також чоловік записував голосові повідомлення із непристойним змістом та відправляв їх дівчині.

У серпні 2023 року чоловік запропонував неповнолітній дівчині зустрітись, вона спочатку відмовлялась, а коли той почав наполягати, то звернулась до поліції. Правоохоронці затримали підозрюваного.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Суд визнав підозрюваного винним за ч. ч. 2, 3 ст. 301, ч. 1 ст. 156, ч. 1 ст. 156-1 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі з забороно займатись навчальною та/чи виховною діяльністю осіб віком до 18 років, обіймати посади, пов`язані з роботою з особами віком до 18 років строком на 3 (три) роки. Реальний термін суд замінив на 3 роки іспитового. Також чоловік повинен сплатити 18168 грн за проведення експертиз.

Вирок суду

Нагадаємо, у Луцьку дівчина отримає 50 тисяч гривень, бо знайомий зняв із нею пікантне відео та опублікував на порносайті.

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