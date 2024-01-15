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На Волині горів гуртожиток коледжу: евакуювали майже сотню учнів (фото)

На Волині горів гуртожиток коледжу: евакуювали майже сотню учнів (фото)

Під час пожежі в гуртожитку одного із коледжів на Волині евакуювали 90 дітей / Фото: ДСНС України у Волинській області

Минулося без жертв та постраждалих.

У гуртожитку Шацького лісового коледжу імені В.В.Сулька Ковельського району виникла пожежа. Довелося евакуювати 90 учнів.

Про це повідомили в Головному управлінні Державно служби надзвичайних ситуацій Волині.

"Для запобігання травмування продуктами горіння учнів, які перебували у кімнатах, евакуювали. Після того, як загоряння ліквідували учні повернулись до гуртожитку", - зазначили рятувальники.

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Травмованих під час пожежі та її ліквідації — немає. Також стала відома ймовірна причина пожежі — закорочення електромережі.

Раніше повідомлялося, що на Вінничині під час пожежі загинула 82-річна жінка.

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