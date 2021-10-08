На Волині інженер-програміст райлікарні виготовляв фальшиві документи про вакцинацію від COVID-19

На Волині інженер-програміст райлікарні виготовляв фальшиві документи про вакцинацію від COVID-19

"Клієнтів" чоловік знаходив серед пацієнтів лікарні або через інтернет.

На Волині інженер-програміст однієї з районних лікарень організував схему фальсифікації міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID. За одне підроблене свідоцтво він брав від 1500-2000 гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією спецслужби, зловмисник використовував електронний цифровий підпис лікарів медзакладу для доступу до електронної системи "eHealth". Бланки свідоцтв він роздруковував у своєму робочому кабінеті. "Клієнтів" чоловік знаходив серед пацієнтів лікарні або через інтернет.

Вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва із внесенням відомостей до електронної системи становила 2000 гривень. Свідоцтво без внесення даних до електронної системи - 1500 гривень.

Як зазначають у пресцентрі СБУ, за час існування "бізнесу" працівник медзакладу вніс до системи близько 50 недостовірних записів про вакцинацію жителів Волинської області. Відомо, правоохоронні органи встановили імена усіх громадян. Їхні дані будуть видалені із системи.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії задля виявлення всіх причетних до схеми осіб.

Як повідомляли раніше, у МОЗ анонсували жорстке реагування за фальшиві COVID-сертифікати. Каратимуть як організаторів, так і покупців.

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