На Волині керівника шахти викрили на фінансуванні так званої "ЛНР"

На Волині керівника шахти викрили на фінансуванні так званої "ЛНР"

Чоловік сплатив майже 100 тис. грн "податків" до бюджету терористів.

Керівник однієї із шахт держпідприємства "Волиньвугілля" фінансував терористів самопроголошеної "ЛНР".

Про це інформує пресслужба СБУ.

За словами правоохоронців, зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої "ЛНР". Зокрема, він налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО. У 2018-2019 роках він сплатив майже 100 тис. грн "податків" до бюджету терористів.

Слідчі завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 110-2 ККУ (Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України).

Зловмисникові загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ викрила бізнесменів, які перереєстрували свої підприємства за "законами" так званої "ЛНР" та сплачували кошти до бюджету псевдореспубліки. Зловмисники постачали авто бойовикам.

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