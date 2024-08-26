На Волині командир взводу застрелив поліцейського: деталі трагедії

Вночі 25 серпня в Ковельському районі під час конфлікту між двома правоохоронцями 29-річний командир взводу застрелив 20-річного лейтенанта поліції.

Про це повідомила речниця ДБР у Львівській області Тетяна Муравель, пишуть Новини.LIVE.

Повідомляється, що інцидент стався близько 03:30 на місці дислокації зведеної бригади Нацполіції у Волинській області, відомої як "Скеля". Після сварки 29-річний командир взводу застрелив 20-річного правоохоронця, який помер на місці від вогнепального поранення в голову. Тіло було знайдено біля намету зведеної бригади Нацполіції в Волинській області.

За словами нареченої загиблого, його звуть Олександр Конофольський. Стріляв у нього старший лейтенант поліції Владислав Фаренюк, який живе у Вінниці і є командиром взводу № 2 роти № 21 батальйону № 2 ЗБП "Скеля".

Правоохоронця вже затримали і оголосили йому підозру за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Санкція цієї статті передбачає покарання від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінницькій області двоє чоловіків напали на патрульних поліцейських. 20-річний Максим Зарецький загинув від вогнепального поранення, а капітан Максим Шарапанський дістав поранення.

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