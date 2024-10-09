На Волині мати намагалася зробити 6-місячній дитині клізму за допомогою електронного термометра: наслідки шокують

Жінка сказала, що таку пораду прочитала в інтернеті.

На Волині мати намагалася зробити 6-місячній дитині клізму за допомогою електронного термометра, змащеного олією. Термометр повністю опинився в товстому кишківнику дитини!

Про це повідомляє Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства у Facebook.

Жінка сказала, що таку пораду від закрепу вона прочитала в інтернеті.

Також читайте Як подолати тривожність: дієві способи та методи

На рентгені було чітко видно термометр, також він пальпувався через живіт.

"Дістати прилад було дуже непросто, – розповідає хірургиня та ендоскопістка Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Юлія Артишук. – Зробили це ендоскопічно. Діяти треба було дуже обережно, щоб не травмувати немовляті анус та внутрішні органи. Самостійно градусник вийти не міг, натомість міг перфорувати кишківник або надалі спровокувати кишкову непрохідність".

Під час закрепу допомагати малюку можна і потрібно. Допоможе:

викладання на животик;

вправа "велосипед";

поза "султанчик";

легкий масажик животика за годинниковою стрілкою.

На рентгені було чітко видно термометр, також він пальпувався через живіт / Фото: Волинська обласна дитяча клінічна лікарня

"Якщо у дитини є проблеми із випорожненням, звертатися необхідно до сімейного лікаря, педіатра, гастроентеролога, які нададуть рекомендації або призначать препарати відповідно до віку дитини. Пам’ятайте, що поради з сумнівних інтернет-сторінок, поради некомпетентних подруг, родичів, знайомих можуть завдати важкої шкоди здоров'ю дитини!" – наголошує Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

Нагадаємо, у Львові нейрохірурги виконали операцію на головному мозку новонародженій дитині, у якої стався інсульт.

Кого навмисно фарбували червоною фарбою? Хірург Голубченко про перші хвилини після удару по «Охматдиту»

Читайте також: