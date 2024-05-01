На Волині мати заморила голодом власну дитину: моторошні подробиці

Немовля прожило всього два місяці.

У Луцьку 19-річна мати заморола голодом рідну дитину. Немовля не прожило і двох місяців.

Про це повідомили у прокуратурі Волині.

"Слідство встановило, що, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині. Смерть дитини спричинило недостатнє харчування", - йдеться у повідомленні.

Горе-матері повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Запоріжжі мати продала свою дитину незнайомцю за 600 гривень.

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