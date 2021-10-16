На Волині "Мерседес" на швидкості виїхав на узбіччя та збив жінку: водій загинув

На Волині "Мерседес" на швидкості виїхав на узбіччя та збив жінку: водій загинув

Постраждалу доправили до лікарні.

На вулиці Зимнівській, що у Володимирі-Волинському, сталася смертельна ДТП. Водій Mercedes не впорався з керуванням, скоїв наїзд на жінку, сам вилетів з авто і загинув на місці.

Про це пише Суспільне.

Травмовану жінку забрала "швидка".

Тіло водія автомобіля виявили на території приватного обійстя, поруч з місцем аварії. Зі слів лікарки швидкої, чоловік загинув до приїзду медиків від важкої черепно-мозкової травми.

За попередніми даними, з ним в авто перебував неповнолітній хлопець. Його теж доправили до лікарні для огляду.

Обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Львівській області 16-річний хлопець злетів з мотоцикла і розбився на смерть.

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