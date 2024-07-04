На Волині мобілізований на 9 місяців втік зі служби: як все закінчилось

Чоловік хотів повернутись на службу в армію.

У Волинській області на 5 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який двічі тікав з військової частини. Таким чином чоловік майже 9 місяців уникав служби в армії.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

За даними суду, чоловіка мобілізували до 27 лютого 2022 року до Повітряних сил ЗСУ на посаду водія-механіка аеродромно-експлуатаційного взводу аеродромно-експлуатаційної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення.

16 травня 2023 року він без дозволу командира покинув військову частину, проте 12 червня самостійно повернувся на службу. Але вже 10 серпня 2023 року знову пішов зі служби. 15 квітня 2024 року чоловік самостійно звернувся до поліції.

На суді мобілізований провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що хоче продовжити службу в армії.

Суд визнав чоловіка винним за ч.5 ст.407 КК України та засудив до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Харкові чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації.

Читайте також: