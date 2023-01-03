На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували: що відомо (фото)

Дітям від 10 до 13 років.

У місті Нововолинськ на кризі місцевого кар'єру на відстані 25 метрів від берега потонула одна дитина, ще двох вдалося врятувати. З діагнозом переохолодження їх госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили в ДСНС.

Щоб не гаяти час, рятувальники не надували човен, а попливли за дітьми самотужки.

Однак унаслідок розлому криги одна дитина потонула, тіло підняли до берега. Двох рятувальників також госпіталізували з переохолодженням.

Співробітники ДСНС попереджають, що за відсутності морозної погоди крига на водоймах наразі вкрай тонка та небезпечна. Виходити на лід категорично заборонено.

"Особливо важливо це пояснити дітям, які наразі перебувають на канікулах. Нагадайте їм про правила безпеки як вдома, так і на вулиці", - підкреслили рятувальники.

Нагадаємо, у Київській області родина з шести людей отруїлася чадним газом у новорічну ніч. За попередньою інформацією, витік газу стався через несправність димовідводу опалювальної системи.

Берислав під обстрілами: лікарі двох міст влаштували спецоперацію, щоб врятувати поранених

Читайте також: