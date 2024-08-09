На Волині намагались мобілізувати чоловіка, який хворіє на гепатит: чим це закінчилось

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду Волинської області.

За даними суду, у серпні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте він так і не прийшов до військкомату.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

"Достеменної причини неявки не назвав, зазначив, що, можливо, запізнився на автобус чи боявся служби в ЗСУ. Указав, що раніше його призивали до лав ЗСУ, однак у військову частину він скерований не був, з яких причин йому невідомо. Зазначив, що хворіє гепатитом з початку 2000-х років, лікування не проходить через відсутність коштів. Із рішенням ВЛК про придатність до військової служби погодився, його не оскаржував. У скоєному розкаявся, просив суворо не карати", - йшлось у свідченні чоловіка.

Суд встановив, що ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації, попри діагноз хронічний персистуючий гепатит у стадії ремісії. Цей висновок на суді підтвердив також очільник військово-лікарської комісії.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 і засудив його до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований втік зі служби та повернувся до цивільного життя.

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