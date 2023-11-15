На Волині намагаються незаконно приватизувати прибуткове держпідприємство, - керівник "Волиньприродресурсу"

З’явилися нові подробиці у справі зі скандальною приватизацією прибуткового державного підприємства "Волиньторф", яку наразі розслідує ДБР та прокуратура. Як розповів на прес-конференції керівник КП "Волиньприродресурс" Анатолій Капустюк, після приватизаційних торгів співвласник ТОВ "Агробіостандарт", яка виграла конкурс з одним учасником, запросили його на зустріч та запропонувала своє бачення майбутньої співпраці з комунальним підприємством Волинської обласної ради.

Після приватизаційних торгів співвласники ТОВ "Агробіостандарт" запросили мене на зустріч, аби обговорити майбутню співпрацю. Зокрема, вони захотіли стати акціонерами "Волиньприродресурсу". Я пояснив, що підприємство реорганізовується у закрите акціонерне товариство, де 100% акцій належить обласній раді, і вхід будь-яких інших акціонерів ззовні - неможливий.

Друга пропозиція: "Тоді продайте нам ліцензію з видобутку торфу на "Козу-Березину" біля Сойного, а за це наше підприємство на якихось умовах продасть або передасть вам в управління Маневицький торфобрикетний завод з персоналом, обладнанням". Я відповів, що таке рішення можуть прийняти виключно депутати обласної ради на сесії, проте депутати ні за яких обставин не погодяться на відчуження будь яких спецдозволів, як і на інші "договорняки" стосовно комунального підприємства.

Тоді вони запропонували, щоб ми їм продавали сировину з "Кози-Березини" на завод в Сойному, а вони нам на умовах оренди чи керування дадуть Маневицький торфобрикетний завод, і поки буде сировина - будемо його орендувати". У випадку відмови погодитись на їх пропозиції вони розпочнуть з нами воювати", - переказав суть перемовин Анатолій Капустюк.

За його словами, 20% компанії "Агробіостандарт" належить чинному депутату Київради Костянтину Бровченку, а 80% - офшорній фірмі, зареєстрованій на Кіпрі, кінцевий бенефіціар якої – одіозний функціонер В'ячеслав Супруненко, який переховується від правосуддя за кордоном.

Разом із тим, як зазначив Капустюк, попри кримінальне провадження ДБР та рішення суду про накладення арешту на майно "Волиньторфу", Львівське регіональне управління Фонду держмайна, яке і проводило приватизацію, все одно визнало ТОВ "Агробіостандарт" новим власником держпідприємства. А його бенефіціари замовили інформаційну атаку на "Волиньприродресурс", ДБР, прокуратуру та суд.

"Зокрема, було безглузде твердження, що саме обласна рада і я намовили проти них ДБР, Прокуратуру і суди. Також публічно зведено наклеп, що я особисто вимагав 50% їхньої компанії в обмін на припинення кримінального переслідування. Вони огульно також заявили, що "Волиньприродресурс" скупив ліцензії на розробку усіх родовищ торфу в області і тим самим загнав "Волиньторф" у кабальні умови. Що теж не відповідає дійсності, бо на Волині майже 3 тисячі ділянок із покладами торфу, а комунальне підприємство придбало спецдозволи на видобуток лише на 4 з них", - розповів Анатолій Капустюк.

Він зазначив, що останні 4 роки "Волиньторф" з прибутком виготовляв продукцію саме завдяки обласному комунальному підприємству "Волиньприродресурс", яке поставляло на ДП сировину, оскільки свої запаси для видобутку у "Волиньторфу" закінчувались. Саме тоді засновник "Волиньприродресурсу" - обласна рада вирішила, що комунальному підприємству належить придбати спецдозволи і на видобуток торфу, щоб не лише зберегти робочі місця, а й мати гарантований обсяг альтернативного палива за бюджетною ціною, яке масово використовує і місцеве населення, і заклади соціально-бюджетної сфери області.