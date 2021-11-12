На Волині нетверезий водій збив двох дітей і втік з місця ДТП

На Волині нетверезий водій збив двох дітей і втік з місця ДТП

Водія розшукали, і на нього очікує покарання.

У Волинській області у Горохівському районі п’яний водій збив двох дітей, які їхали на велосипеді. Після автопригоди він втік.

Поо це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Волинської області.

ДТП трапилася учора, 11 листопада, у Берестечку. Водій Renault Megane Scenic збив двох дітей 3 та 13 років, які їхали на велосипеді. Після цього він рушив далі.

Правоохоронці розшукали порушника. Ним виявився 42-річний житель Горохівщини. За кермом він перебував у нетверезому стані.

Внаслідок автопригоди 13-річна дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. 3-річний брат постраждалої тілесних ушкоджень не отримав.

Транспортний засіб поліцейські вилучили.

"За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Слідство триває", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що двоє неповнолітніх, які постраждали 11 листопада у ДТП на проспекті Науки у Харкові, перебувають у стані середньої тяжкості.

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