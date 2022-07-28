На Волині нетверезого чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 14-річної дівчини

Прокуратура повідомила про підозру мешканцеві одного з сіл Луцького району. Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Волинської області.

Слідство вважає, що уночі 24 липня 2022-го нетверезий чоловік поглумився над 14-річною дівчиною.

До слова, санкцією статті за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років.

Як повідомлялося, на Закарпатті суд обрав запобіжний захід для чоловіка, якого підозрюють у вбивстві малолітнього сина. Слідство встановило, що 30-річний батько перебував в будинку разом зі своїм сином, якому один рік і 10 місяців. Чоловік завдав дитині ножових поранень, що призвели до смерті.

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