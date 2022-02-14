На Волині невакцинований двірник виграв суд стосовно відсторонення від роботи

Суд зобов’язав навчальний заклад виплатити чоловіку зарплату за час прогулу та скасував наказ про відсторонення від роботи.

У Волинськй області невакцинований шкільний двірник подав позов до суду на адміністрацію закладу щодо відсторонення його від роботи через відсутність щеплення. Суд став на бік працівника.

Про це йдеться в ухвалі Роженського районного суду Волинської області.

Чоловік звернувся до суду з позовом до комунального закладу загальної середньої освіти "Рожищенський ліцей №1". Він просив суд визнати незаконним та скасувати наказ відповідача про його відсторонення його від роботи, поновити його на посаді двірника комунального закладу та виплатити кошти за вимушений прогул.

У позовній заяві чоловік розповів, що адміністрація закладу 4 листопада минулого року вимагала від нього зробити обов'язкове профілактичне щеплення проти коронавірусу і подати необхідний документ, працівник його не подав, тож його відсторонили від роботи.

Дії адміністрації чоловік вважає незаконними, оскільки ані постановою КМУ, ані наказом МОЗ не були встановлені такі обов'язки до 8 листопада. Він акцентував увагу на тому, що ні трудовим договором, ні наказом про прийняття на роботу, ні посадовою інструкцією не передбачена необхідність наявності у нього профілактичного щеплення проти COVID-19.

До судової справи також залучили Рожищенську міську раду Луцького району Волинської області як співвідповідача у цій справі.

Заслухавши обидві сторони суд виніс ухвалу про визнання незаконним та скасував наказ про відсторонення від роботи двірника, поновлення його на роботі та виплати йому заробітної плати за період, коли він перебував у вимушеному прогулі.

Нагадаємо, що на Волині невакцинована вчителька зарубіжної літератури через суд скасувала наказ про відсторонення від роботи та домоглася виплати компенсації. Рішення ухвалив Ковельський суд.

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