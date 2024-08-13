На Волині новий порядок вручення повісток: деталі

У Волинській області військовозобов’язаним почали надсилати повістки поштою. Підтвердженням отримання є документ від поштового оператора про отримання листа, відмітка про відмову отримати лист або відсутність особи за адресою. Повістка буде вважатися врученою навіть у разі, якщо адресат не зміг її отримати.

Про це розповіла пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук.

Якщо особа не з’явиться до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, їй загрожує адміністративна відповідальність. РТЦК виносить постанову про накладення штрафу, і представники районних ТЦК надсилають цю постанову рекомендованим листом на вказану адресу або за останнім місцем реєстрації.

Уляна Кравчук також акцентує, що уникнути мобілізації, сплачуючи штрафи за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку, і навіть сплативши штраф, громадянин все одно зобов’язаний виконати свій обов’язок.

Нагадаємо, що міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію.