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На Волині п’яний мотоцикліст уночі налетів на двох школярок

На Волині п’яний мотоцикліст уночі налетів на двох школярок

Мотоцикл Spark, який керував нетверезий 17-річний водій / Фото: ГУ Нацполіції у Волинській області

Внаслідок ДТП дівчата з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні.

У ніч проти 20 липня у селі Велимче на Волині сталася ДТП за участі мотоцикліста, який допустив наїзд на двох дівчат, які йшли в попутному напрямку вулицею Центральною.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.

Внаслідок ДТП школярки віком 13 і 15 років отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Як з’ясували правоохоронці мотоциклом Spark керував 17-річний житель Велимченської громади, який перебував у стані сп’яніння. У його крові було 0,6 проміле алкоголю.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у середу, 17 липня, поблизу Львова зіткнулися автобус та автопоїзд. В аварії загинули четверо людей.

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