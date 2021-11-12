На Волині п'яний водій на авто збив двох дітей віком 3 та 13 років і втік: фото

Діти їхали на велосипеді, як раптом їх збило авто.
У четвер, 11 листопада, на вулиці Лесі Українки у Берестечку Волинської області п'яний водій збив двох дітей і втік з місця ДТП.
Як розповіли у пресслужбі поліції області, правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника.
"За кермом автомобіля Renault Megane Scenic перебував 42-річний житель Горохівщини. Керуючи автомобілем у нетверезому стані, водій збив двох дітей, 3 та 13 років, які рухалися на велосипеді у попутному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Після того, як водій збив дітей, він втік з місця ДТП.
Внаслідок аварії 13-річну дівчинку госпіталізували з травмами. Малолітній брат постраждалої тілесних ушкоджень не отримав.
Транспортний засіб поліцейські вилучили.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
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