На Волині пенсіонер отримав повістку, але відмовився від мобілізації: чи покарали його

У Волинській області чоловік, який є пенсіонером, отримав повістку проте відмовився від мобілізації. За це його засудили до іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області.

За даними суду, у червні 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби у ЗСУ. Проте 20 вересня чоловік відмовився від отримання повістки.

На суді житель Волині провину визнав та розкаявся. Про причини відмовив від призову по мобілізації він не повідомив.

Суд врахував те, що чоловік є пенсіонером та виховує двох неповнолітніх дітей. Раніше його не судили.

Маневицький райсуд Волинської області визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на два роки іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Вінниччині обмежено придатний підприємець тричі відмовився від повістки.

Читайте також: